Postfinance: repli du résultat d'exploitation sur six mois

Malgré une hausse des revenus sur les six premiers mois de l'année, Postfinance a essuyé une baisse du résultat d'exploitation. Ce dernier s'est replié de 23,8% sur un an, à 125 millions de francs, indique mercredi La Poste dans son rapport à mi-parcours.

Le produit d'exploitation a progressé de 13,1% à 924 millions de francs. L'accélération de la baisse du trafic des paiements physiques dans les filiales de la Poste n'a pas été compensée, alors que les habitudes de la clientèle ont été durablement modifiées suite à la pandémie, celle-ci se tournant de plus en plus vers la banque en ligne. Le chiffre d'affaires lié aux versements au guichet a ainsi diminué de 21% sur un an.

Le bras financier du géant jaune a vu ses charges augmenter de 22,4% à 799 millions, en raison entre autres de charges d'intérêt liées à la rémunération des avoirs des clients.

Les avoirs de la clientèle ont progressé de 2,7% à 106 milliards de francs. L'évolution positive des marchés et les afflux nets de fonds ont permis d'inscrire des avoirs en hausse dans les produits de placement, précise La Poste.

Le volume des hypothèques, en coopération avec des banques partenaires, a légèrement diminué, à 6,1 milliards.

Les effectifs en équivalents plein temps sont légèrement augmenté, à 3314 collaborateurs.

/ATS