Porsche a étoffé ses ventes en Suisse l'année dernière

Porsche a vu ses ventes progresser en Suisse en 2019. Au total, la marque allemande, filiale du groupe Volkswagen, a livré 3722 bolides à travers le pays, une avancée de 11% par rapport à l'exercice précédent. Sa part de marché s'est dans la foulée accrue.

Avec 1415 unités écoulées, la Porsche Macan a une nouvelle fois été le modèle le plus prisé de la clientèle helvétique, indique mardi Porsche. Le succès que connaît ce dernier depuis son lancement en 2014 ne devrait pas se démentir en 2020, avec l'arrivée de la série GTS, qui peut déjà être commandée.

Sur les 897 Porsche Cayenne vendues en Suisse, près d'un tiers étaient des engins à propulsion hybride. La version coupé du SUV du constructeur de Stuttgart, proposée depuis avril dernier, a également rencontré un franc succès, représentant près d'un tiers des ventes.

L'icônique modèle 911 a également été plébiscité par le public helvétique, en particulier dans ses déclinaisons Carrera 4S et coupé. Les ventes de Porsche Panamera (315), 718 Boxster et Cayman (241) sont restées plus modestes.

'Pour 2020, nous prévoyons une poursuite de la croissance qualitative en Suisse, notamment grâce au lancement de la première voiture de sport Porsche entièrement électrique', prédit le directeur général (CEO) de Porsche Suisse, Michael Glinski, cité dans un communiqué. Disponible à la commande depuis septembre 2019, le Taycan est apparemment 'très bien perçu' par le public suisse.

/ATS