Population paysanne globalement plus satisfaite en 2025

Les mauvaises conditions ont marqué l'année 2024, notamment dans la production de légumes et la viticulture. La population paysanne se montre pourtant plus positive qu'il y a quatre ans, selon une enquête fédérale. Les paysans romands sont davantage critiques.

L'été pluvieux ainsi que les dégâts dus au gel et au mildiou ont entraîné de faibles rendements dans la production de légumes et dans la viticulture, constate le rapport agricole 2025 de la Confédération. Les paysans et les paysannes jugent toutefois leur qualité de vie globale plus positive qu’il y a quatre ans, écrit lundi l'Office fédéral de l'agriculture dans un communiqué.

La situation est par exemple jugée nettement moins négative en ce qui concerne le nombre d'heures de travail. Les familles restent toutefois critiques à l'égard du nombre de prescriptions et de l'évolution constante de la politique agricole.

La population paysanne de Suisse alémanique a en outre une appréciation nettement plus positive de sa qualité de vie que celles de Suisse romande et du Tessin, selon l'enquête.

/ATS