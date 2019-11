Pont effondré en Haute-Garonne: le poids du camion en question

Un possible surpoids du camion roulant sur le pont qui s'est effondré lundi à Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne), tuant deux personnes, était mardi au centre des investigations. Le maire assure qu'il pesait 'plus de 40 tonnes', soit plus du double autorisé.

La secrétaire d'État à la Transition écologique Emmanuelle Wargon, a confirmé dans la matinée qu''une des hypothèses, c'est que le camion qui s'est engagé ait un poids supérieur au poids limité' à 19 tonnes sur le pont. Mais 'c'est le procureur de la République qui va établir les faits', a-t-elle ajouté sur LCI.

Les deux enquêtes ouvertes, une judiciaire et une technique, vont 'permettre de savoir si on a un problème de structure sur ce pont et s'il faut surveiller différemment les ponts de ce type ou tous les ponts', a-t-elle ajouté.

Pour le maire, Eric Oget, il est clair que 'c'était un camion de gabarit hors normes, le pont a craqué'. Les plongeurs de la gendarmerie 'ont reconnu l'engin et en faisant l'addition du poids du camion, de ce qu'il transportait (...) on estime à plus de 40 tonnes, largement', a-t-il affirmé à l'AFP.

Deux personnes ont trouvé la mort dans cet accident: une adolescente de 15 ans habitant Mirepoix-sur-Tarn, et le chauffeur du camion. Ce dernier était, selon M. Oget, le patron d'une entreprise de forage, Puits Julien Fondations, et le camion de type 'porte-char'. Située à quelques centaines de mètres du pont, sur la rive opposée à la commune de Mirepoix-sur-Tarn, la société a été perquisitionnée lundi.

'Entretien bien fait'

Le pont suspendu, une structure métallique datant de 1931, qui s'est brutalement effondré lundi peu après 08h00, peut supporter une charge maximale de 19 tonnes, comme l'indiquent des panneaux à ses extrémités.

L'ouvrage 'a été contrôlé sous la responsabilité du département en 2017, plus une visite de contrôle en 2018. Donc les procédures étaient respectées, l'entretien, le contrôle étaient bien faits', a réaffirmé Mme Wargon, venue la veille dans la commune endeuillée. La piste d'un non-respect des procédures de surveillance avait été écartée dès lundi par le Conseil départemental, en charge du pont.

Les enquêteurs poursuivent mardi leurs investigations, en exploitant notamment les images prises par les plongeurs. Des gendarmes 'gelaient' la scène avec des lasers et des drones en vue d'une modélisation en 3D.

La carcasse du camion devrait être remontée à la surface mais cette opération complexe pourrait prendre du temps. Le chantier sera compliqué par le dénivelé de 19 mètres entre la surface de l'eau et la chaussée.

Le tablier du pont s'est presque totalement effondré dans le Tarn, précipitant dans l'eau outre le camion, la voiture où se trouvait l'adolescente, conduite par sa mère. Cette dernière a pu être secourue par des témoins.

