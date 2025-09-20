Pologne: un groupe hôtelier soutient la démographie

Un groupe hôtelier et immobilier polonais veut participer au redressement démographique du pays, dont la natalité est en baisse constante depuis douze ans, en récompensant ses clients qui concevront leur bébé dans un de ses établissements.

Le groupe Arche, qui compte à travers le pays 23 hôtels, de nombreux immeubles ainsi que des salles de conférences, déplore sur son site le taux de croissance naturelle en baisse constante depuis 12 ans en Pologne.

En réponse, Arche promet d'offrir une 'fête familiale gratuite', comme par exemple un baptême, aux clients pouvant démontrer que 'la conception' de leur bébé 'a eu lieu en lien avec leur séjour dans un hôtel' du groupe, selon la même source.

Une prime de 10'000 zlotys (environ 2345 euros) est également proposée aux couples qui auront acheté chez Arche un appartement et dont le bébé naîtra après leur emménagement.

Déficit démographique

L'offre est valable pour 'les couples (homme et femme)' dont au moins l'un des partenaires est citoyen polonais, 'résidant en Pologne et majeurs', précise le règlement du programme baptisé 'Arche générations'.

Le groupe proposera aussi des primes à ses employés qui auront des enfants.

En 2024, le nombre de naissances en Pologne a été inférieur de 157'000 comparé à celui des décès, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, selon les prévisions de la Sécurité sociale.

Fin juin, la Pologne comptait environ 37,4 millions d'habitants, soit un million de moins qu'en 2015, selon le Bureau national des statistiques GUS.

