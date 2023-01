Pollution des sols: nouvelles analyses et restrictions à Lausanne

A la suite de la pollution des sols aux dioxines découverte à Lausanne en 2021, l'Etat de Vaud et la Ville ont précisé jeudi l'étendue des dégâts après de nouvelles analyses en 2022. Une cinquantaine de restrictions et interdictions supplémentaires seront établies.

'Nous sommes face à une pollution inédite et à de nombreuses inconnues. Nous voulons avoir la vision la plus claire et détaillée possible de l'ampleur de la pollution', a déclaré devant la presse le conseiller d'Etat en charge de l'environnement Vassilis Venizelos. Il a tenu à rassurer d'emblée qu'aucune nouvelle source de pollution aux dioxines n'avait été identifiée.

Les 231 nouvelles analyses des sols menées l'an dernier ont conduit à une adaptation du périmètre concerné par la pollution et l'établissement de cartes de risque plus affinées. Elles s'ajoutent aux 209 analyses de 2021, soit désormais 440 au total.

Sur la base de ces nouvelles analyses, 52 nouvelles décisions de restriction et d'interdiction de l'usage des sols seront notifiées par l'Etat de Vaud, a-t-il été annoncé.

/ATS