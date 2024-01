Plus de quarante émanations de l'EPFZ créées en 2023

L'an dernier, 43 émanations de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ont été lancées, un record selon l'établissement. Les spin-offs de l'EPFZ ont perçu 47 million de francs de subventions en 2023, en plus de sommes obtenues lors de rondes de financement.

Parmi ces nouvelles structures, douze s'appuient sur l'intelligence artificielle, souligne le communiqué de l'EPFZ paru lundi, citant l'exemple de l'application dédiée à l'apprentissage des langues Quazel ou encore de BreezeLabs qui mesure la fréquence respiratoire.

Les biotechnologies et la pharma sont aussi largement représentées, à l'image d'ATLyphe dont l'objectif est de remplacer la chimiothérapie par des traitements d'anticorps.

Parmi ces 43 jeunes pousses, onze ont été co-créées par des femmes, comme Apheros, dirigée par Julia Carpenter, qui a mis au point des éponges métalliques actives dans le refroidissement d'appareils électroniques.

Malgré le renchérissement de l'argent, des rondes de financement ont soutenu ces entreprises l'an dernier. La plateforme d'activités de loisirs GetYourGuide a décroché plus de 70 millions de francs. Les robots d'inspection Anybotics ont obtenu 50 millions, quand les drones de Verity et Wingtra ont reçu respectivement 40 et 20 millions. La biotech Memo Therapeutics a perçu 25 millions.

