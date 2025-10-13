Plus de passagers à l'aéroport de Zurich en septembre

Plus de passagers à l'aéroport de Zurich en septembre

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

L'aéroport de Zurich a enregistré en septembre une hausse du nombre de ses passagers par rapport au même mois de l'année dernière. Le record du mois d'août n'a toutefois pas été atteint.

Pendant le mois sous revue, le premier aéroport de Suisse a enregistré une progression de 3,4% sur un an à 3,04 millions de passagers, a annoncé lundi son exploitant Flughafen Zürich dans un communiqué. Dans le détail, le nombre de voyageurs locaux s'est élevé à 2,20 millions, tandis que ceux en transit étaient au nombre de 840'224.

Les mouvements aériens ont pour leur part augmenté de 2,6% par rapport au même mois de l'année précédente, totalisant 24'401 décollages et atterrissages.

Le nombre moyen de passagers par vol a atteint 142,4, soit une hausse de 0,7% par rapport à l'année précédente. Le taux d'occupation des sièges a diminué de 0,5 point de pourcentage pour s'établir à 83,1% au cours du mois de référence.

Quant au chiffre d'affaires des restaurants et boutiques à Kloten, il a diminué de 0,8% à 56,7 millions de francs.

En outre, 34'764 tonnes de fret ont été traitées à l'aéroport de Zurich en septembre, soit une baisse de 2,0% par rapport au même mois de l'année précédente.

Pour rappel, le mois d'août a été le plus fréquenté de l'histoire de l'aéroport, qui a enregistré 3,3 millions de passagers, un chiffre en hausse de 5,5% sur un an.

/ATS
 

