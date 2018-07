Plus de onze kilomètres de file devant l'entrée nord du Gothard

Une nouvelle vague de vacanciers est en route pour le Sud. Dès l'aube, les automobilistes devaient faire montre de patience devant le tunnel du Gothard alors qu'une colonne longue de 11 kilomètres bloquait l'entrée nord.

Les bouchons se sont formés dès 06h00 entre Erstfeld et Göschenen (UR). Selon les données disponibles sur le site de Viasuisse, le temps d'attente s'élève actuellement à environ deux heures. La situation devrait empirer pendant la matinée et se poursuivre jusqu'à samedi soir.

La centrale d'informations routières rappelle qu'il existe des itinéraires alternatifs pour se rendre vers le sud, notamment par le San Bernardino et les cols alpins du Simplon (VS), du Grand-Saint-Bernard (VS), d'Uri et de Berne.

