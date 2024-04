Plus de lapins en chocolat et « self-boarding » à Genève-Cointrin

Certains médias et institutions n'ont pas failli à la tradition des poissons d'avril en ce lundi de Pâques. Petit florilège non exhaustif des informations 'bidon' qui ont titillé le sens critique des Helvètes.

Le site 20minutes rapporte qu'une association antispéciste a obtenu qu'on ne puisse plus manger de lapins en chocolat à Pâques. Dès 2025, ces confiseries seront en forme de SUV. Le Conseil fédéral a entendu les revendications d'une association suisse de protection des animaux, explique 20minutes. Le gouvernement est sur le point d'interdire la vente de figurines en chocolat représentant des créatures vivantes à l'échelle nationale à partir de l'an prochain.

Le site de la Tribune de Genève écrit lui que le député UDC Yves Nidegger a déposé un projet de loi pour autoriser les conseillers d’Etat à embaucher des proches aux plus hautes fonctions de l’administration genevoise. Son but: ne pas priver l’Etat de talents.

M. Nidegger dit avoir déposé ce texte à la suite de 'l’affaire Bachmann', c’est-à-dire la promotion du père de la conseillère d'Etat Delphine Bachmann au poste de directeur général de l’Office cantonal des systèmes d’information et du numérique (OCSIN).

Halle en rose

Radio fréquence Jura (RFJ) explique que la halle des expositions de Delémont va changer d'aspect ces prochains mois. L’édifice se parera entièrement de rose pour le 24 octobre dans le cadre de la journée consacrée à la lutte contre le cancer du sein qui aura lieu pendant la Foire du Jura. Toutes les personnes qui sont aptes à faire un peu de peinture sont les bienvenues.

L'aéroport de Genève-Cointrin s'y est mis aussi. Sur la messagerie X et vidéo à l'appui, il présente le 'self-boarding', un service pour réaliser l'embarquement soi-même. Installés sur un kart individuel, les passagers rejoignent leur avion de manière autonome sans attendre au contrôle de sécurité. En passant, ils découvrent les coulisses de l’aéroport.

Suisse Rando annonce que la randonnée intègre les Jeux olympiques. Cette activité pratiquée par des millions de Suisses sera officiellement présentée en tant que nouvelle discipline par le comité d’organisation des JO d’été de Paris. La randonnée sera testée en tant que sport de démonstration en vue d’une entrée pérenne au sein du catalogue des Jeux.

Radio CFF

Clin d'oeil aussi des CFF, qui entendent lancer leur propre station de radio, 'CFF on air'. A partir du 22 avril, les voyageuses et voyageurs à bord des trains auront la possibilité de profiter d’un nouveau programme radio tout en restant informés de la situation actuelle sur le réseau ferroviaire. La station, diffusée en streaming via DAB+, présentera notamment les meilleures chansons à thème ferroviaire, promettent les CFF.

Carvolution, entreprise qui propose des abonnements automobiles, annonce d'entente avec l'Office fédéral des routes (OFROU) la plus grande phase pilote de conduite autonome sur les routes publiques en Suisse. Selon un communiqué, des milliers de véhicules équipés de systèmes d'automatisation ultramodernes devraient circuler sur les routes d'ici fin 2024 afin d'acquérir des connaissances sur la sécurité et l'efficacité de la conduite autonome.

Le portail d'information alémanique Ajour.ch révèle ce que beaucoup ignorent : une grande partie des poissons d'avril proviennent de l'établissement pénitentiaire de Witzwil (BE), dans le Seeland (Witz = blague en allemand). Les détenus peuvent y participer à un programme spécial de trois mois et s'exercer à la rédaction de blagues sous la direction de spécialistes.

Plus d'une centaine sont ensuite mises en vente dans toute la Suisse. 'Depuis la mise en place de ce programme, nous avons pu augmenter notre part du marché suisse des poissons avril à plus de 50%', précise le directeur de l'établissement.

/ATS