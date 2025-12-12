Plus de 175 chefs-d'oeuvre de la gravure exposés à Martigny (VS)

'L'immense créativité des artistes dans le domaine de l'estampe' se révèle à travers la nouvelle ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

'L'immense créativité des artistes dans le domaine de l'estampe' se révèle à travers la nouvelle exposition de la Fondation Gianadda. 'De Manet à Kelly: l'art de l'empreinte' présente 178 chefs-d'oeuvre de la gravure des XIXe et XXe siècles jusqu'au 14 juin 2026.

Edouard Manet, Elssworth Kelly, Francisco de Goya ou Edvard Munch font partie des noms qui habillent les murs de l'institution muséale martigneraine. Cette 'présentation exceptionnelle d'oeuvres modernes et contemporaines' plonge le public dans les collections de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) de Paris, initiée par le mécène français Jacques Doucet.

L'accrochage est organisé en une dizaine de séquences thématiques, dont une dédiée à l'histoire du collectionneur. 'L'estampe s'y révèle comme un art de l'empreinte, de l'action de la matière, du multiple et la variation', écrit la Fondation Gianadda.

'De Manet à Kelly: l'art de l'empreinte' est pensée comme un prolongement d'une exposition de 1992, où quelques oeuvres avaient déjà été montrées.

