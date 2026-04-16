Plus de 145'000 signatures pour une place financière suisse durable

La place financière suisse doit prendre ses responsabilités en matière de protection du climat ...
Plus de 145'000 signatures pour une place financière suisse durable

Plus de 145'000 signatures pour une place financière suisse durable

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La place financière suisse doit prendre ses responsabilités en matière de protection du climat et de la nature, estime une alliance de la politique, de l'économie et des ONG. Une initiative populaire en ce sens, munie de plus de 145'000 signatures, a été déposée jeudi.

L'initiative populaire 'pour une place financière suisse durable et tournée vers l'avenir' demande que des règles contraignantes s'appliquent aux activités financières qui présentent des risques climatiques et environnementaux. Les mesures prises jusqu'à présent, les solutions volontaires et l'autorégulation ne suffisent pas, selon les initiants.

Dans un communiqué, ils avancent que la place financière suisse est responsable d'un volume d'émissions de CO2 bien supérieur aux émissions nationales totales. Cela sape les efforts faits dans le pays pour préserver le climat.

Il faut donc réorienter les flux financiers, de sorte à accélérer la transition vers une économie durable et à renforcer la position de la Suisse à long terme. De telles règles existent déjà dans d'autres places financières.

/ATS
 

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