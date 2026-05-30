Plus de 1000 personnes manifestent à Zurich pour le logement

Plus d'un millier de personnes sont descendues dans la rue samedi à Zurich pour dénoncer la ...
Plus de 1000 personnes manifestent à Zurich pour le logement

Près de 2500 personnes manifestent à Zurich pour le logement

Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

Près de 2500 personnes sont descendues dans la rue samedi à Zurich pour dénoncer la hausse des loyers, les rénovations de luxe et l'expulsion des locataires de leur quartier.

Autorisée par la police, la manifestation avait pour devise 'Contre une ville de riches'. Les participants, près de 2500 selon un journaliste de Keystone-ATS sur place, se sont plaints de la hausse des loyers, des résiliations de baux massives et du manque de logements abordables.

Des actes de vandalisme isolés ont été constatés le long du parcours de la manifestation. Sur le pont Hardbrücke, des manifestants ont notamment lancé des ballons à eau en direction de la Primetower.

De plus en plus d’appartements sont reloués très cher après des rénovations, tandis que des locataires qui habitent depuis longtemps leur appartement sont contraints de quitter leur quartier, a critiqué un collectif représentant les personnes concernées.

Le constat ne vise pas seulement les milieux immobiliers mais aussi les politiciens. 'Malgré un gouvernement rose-vert, rien ne change depuis des années', relèvent les organisateurs.

/ATS
 

Actualités suivantes

Accord avec le Mercosur: quelle différence dans les assiettes?

Accord avec le Mercosur: quelle différence dans les assiettes?

Économie    Actualisé le 30.05.2026 - 09:03

Mercosur: gauche et agriculteurs monteront au créneau

Mercosur: gauche et agriculteurs monteront au créneau

Économie    Actualisé le 30.05.2026 - 09:04

Manifestation contre la fermeture de 14 offices postaux valaisans

Manifestation contre la fermeture de 14 offices postaux valaisans

Économie    Actualisé le 29.05.2026 - 16:39

L'UE va débloquer 16 milliards d'euros pour la Hongrie

L'UE va débloquer 16 milliards d'euros pour la Hongrie

Économie    Actualisé le 29.05.2026 - 16:01

Articles les plus lus

Brésil: la croissance rebondit au premier trimestre

Brésil: la croissance rebondit au premier trimestre

Économie    Actualisé le 29.05.2026 - 14:51

L'UE va débloquer 16 milliards d'euros pour la Hongrie

L'UE va débloquer 16 milliards d'euros pour la Hongrie

Économie    Actualisé le 29.05.2026 - 16:01

Manifestation contre la fermeture de 14 offices postaux valaisans

Manifestation contre la fermeture de 14 offices postaux valaisans

Économie    Actualisé le 29.05.2026 - 16:39

Mercosur: gauche et agriculteurs monteront au créneau

Mercosur: gauche et agriculteurs monteront au créneau

Économie    Actualisé le 30.05.2026 - 09:04

Le pilote d'un planeur meurt dans un crash à Reichenburg (SZ)

Le pilote d'un planeur meurt dans un crash à Reichenburg (SZ)

Économie    Actualisé le 29.05.2026 - 13:57

Brésil: la croissance rebondit au premier trimestre

Brésil: la croissance rebondit au premier trimestre

Économie    Actualisé le 29.05.2026 - 14:51

L'UE va débloquer 16 milliards d'euros pour la Hongrie

L'UE va débloquer 16 milliards d'euros pour la Hongrie

Économie    Actualisé le 29.05.2026 - 16:01

Manifestation contre la fermeture de 14 offices postaux valaisans

Manifestation contre la fermeture de 14 offices postaux valaisans

Économie    Actualisé le 29.05.2026 - 16:39