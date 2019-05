Place du Marché: le projet de parking souterrain enterré

Les Veveysans ont refusé dimanche à 53,7% l'initiative communale réclamant la construction d'un parking souterrain sous la Place du Marché. La Municipalité et les opposants à ce projet s'en réjouissent. Les initiants déplorent une occasion ratée.

Au terme d'une campagne passionnée au sujet de l'avenir de la mythique place qui accueille la Fête des vignerons, les Veveysans ont dit non au parking souterrain par 3207 voix contre 2766. Le taux de participation lors de ce 'vote du siècle' s'est élevé à 46,53%, a communiqué la Municipalité de Vevey (VD).

'Par le rejet de cette initiative communale, la population veveysanne a clairement mis un terme au débat sur l’opportunité de créer un parking sous ce lieu emblématique de la ville de Vevey', a souligné la syndique Elina Leimgruber, citée dans un communiqué.

Aller de l'avant sereinement

'Le vote des Veveysans permettra de diminuer le trafic au centre-ville, d’augmenter la polyvalence de la place du Marché et de diversifier les possibilités de stationnement. Après une campagne particulièrement houleuse, nous nous réjouissons de pouvoir aller sereinement de l’avant', ajoute la syndique.

Le projet municipal 'D'amour et d'eau fraîche' fruit d'une vaste démarche participative, peut dès lors suivre son cours. Tout comme le plan de stationnement accepté par le Conseil communal en novembre 2018. Il prévoit de laisser 200 places sur 450 à la Place du Marché et de reporter les autres vers des parkings existants ou à créer.

Vers le 21e siècle

Les opposants au projet se réjouissent d'une étape 'qui permet de propulser Vevey enfin vers l'urbanisme du 21e siècle. On peut avancer avec des projets positifs', a déclaré à l'agence Keystone-ATS le conseiller communal du parti Décroissance Alternatives Yvan Luccarini.

Les Veveysans ont clairement marqué leur volonté de voir diminuer le trafic au centre-ville. Ils ont montré qu'ils prennent au sérieux les défis climatiques. 'On espère que la Municipalité avance vigoureusement avec ses projets' et qu'elle concrétise la démarche 'D'amour et d'eau fraîche'.

A travers les plus de 46% de oui, le comité 'Notre Ville' dit cependant avoir entendu les préoccupations des commerçants. 'Il faut des solutions pour le commerce local', a ajouté M. Luccarini. Par exemple en pérennisant la gratuité des systèmes de livraison mise en place pour la Fête des vignerons.

Triste parking à ciel ouvert

Les initiants prennent acte et déplorent 'un vote de repli', selon Philippe Oertlé, leur porte-parole. Si près de 47% des votants nous ont suivis, tous les habitants des alentours étaient favorables à ce parking souterrain', relève-t-il.

C'est 'une occasion manquée qui condamne la Place du Marché à rester un triste parking à ciel ouvert pendant les années à venir'. En effet, son réaménagement ne pourra être entrepris que lorsque les 250 places de parc que la Municipalité veut supprimer dans le cadre de son projet seront compensées ailleurs, rappelle le porte-parole.

Blocage pour des années

Les solutions envisagées à ce jour par les autorités sont toutes au point mort, avec notamment des oppositions au parking Gare-Nord. 'On est dans une situation de blocage pour au moins cinq à dix ans', estime M.Oertlé.

Le comité d'initiative estime cependant que son objectif a été partiellement atteint. Il a permis aux Veveysans 'de se prononcer sur l'avenir de leur place, après plus de 40 ans de palabres stériles'.

Potentiel énorme

Dans un communiqué, l’ATE Vaud s'est félicitée du vote des Veveysans. Un parking sous-terrain en plein centre-ville aurait eu des conséquences catastrophiques sur la ville, notamment en induisant un trafic supplémentaire en son centre. Or, aujourd’hui déjà, Vevey souffre des conséquences d’un trafic important, relève l'association.

Il est grand temps de se concentrer sur la mise en oeuvre des projets d’aménagement de la Place du marché immédiatement après la Fête des Vignerons de cet été. Avec plus de 17'000 m2 et un accès direct au lac, cette place et ses abords bénéficient d’un potentiel énorme qui souffre malheureusement de son sacrifice à la voiture.

/ATS