Pistes d'économies de 533 millions remises au gouvernement genevois

Un groupe mandaté par le Conseil d'Etat genevois a dévoilé des pistes pour économiser 533 millions ...
Pistes d'économies de 533 millions remises au gouvernement genevois

Pistes d'économies de 533 millions remises au gouvernement genevois

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Un groupe mandaté par le Conseil d'Etat genevois a dévoilé des pistes pour économiser 533 millions de francs par an d'ici 2029. Près de la moitié des 58 mesures à court terme proposées jeudi portent sur une remise à niveau avec la moyenne suisse.

De prestations sociales à la mobilité en passant par la santé, le groupe de pilotage dirigé par l'ancien président de la Cour des comptes Stanislas Zuin les chiffre à 349 millions. S'ajoutent 25 dispositifs d'efficience sans toucher aux salaires, pour 145 millions, et 5 mesures d'ajustement des relations avec le personnel pour 39 millions.

Une vingtaine de propositions complémentaires sur la santé, la gestion des ressources humaines ou le Grand Conseil demandent des changements législatifs ou structurels. Elles sont estimées à plus de 300 millions supplémentaires par an avec des effets à moyen terme.

Ces pistes d'économies s'ajoutent à un paquet équivalent d'environ 500 millions de coupes lancé pour 2026-2029. Le Conseil d'Etat promet des réponses avant l'été sur les recommandations.

/ATS
 

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