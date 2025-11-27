Pilatus va livrer des avions d'entraînement à la Belgique

Le constructeur aéronautique nidwaldien Pilatus a décroché un contrat avec le gouvernement belge. Il livrera 18 avions d'entraînement à la Force aérienne belge dès 2027. Aucun détail financier n'a filtré.

Ce contrat, d'une durée de 20 ans, comprend non seulement la livraison des 18 avions d'entraînement, mais aussi des systèmes de formation au sol intégrés, indique jeudi dans un communiqué l'avionneur basé à Stans. Les premières livraisons sont prévues pour 2027.

Les appareils remplaceront ceux actuellement utilisés pour la formation initiale des pilotes militaires de la Force aérienne belge. La formation des premiers élèves pilotes devrait débuter en 2028.

En outre, Pilatus, en collaboration avec ses partenaires belges Sabena Engineering et AG Real Estate, construira des installations nouvelles et modernisées sur la base aérienne de Beauvechain et assurera le soutien opérationnel pendant les 20 prochaines années.

La Belgique emboîte ainsi le pas aux Pays-Bas et à la France, qui ont opté pour ce système de formation, baptisé PC-7 MKX, fin 2024.

/ATS