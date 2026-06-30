Pictet nomme un nouveau responsable Suisse romande

Le groupe bancaire privé Pictet a annoncé mardi la nomination de Michael Duss au poste de responsable ...
Pictet nomme un nouveau responsable Suisse romande

Pictet nomme un nouveau responsable Suisse romande

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le groupe bancaire privé Pictet a annoncé mardi la nomination de Michael Duss au poste de responsable de la zone Suisse romande de la branche dédiée à la gestion de fortune Pictet Wealth Management. Il prendra ses fonctions le 1er juillet.

Basé à Genève, M. Duss sera en charge du développement des activités dans 'une région clé', indique un communiqué. Il compte près d'une vingtaine d'année d'expérience dans la gestion de fortune dont la responsabilité du bureau lausannois de Pictet WM depuis 2022. Carl Martinet reprendra les rênes de l'antenne vaudoise.

Il succède à Jean-Claude Erne qui prendra sa retraite après plus de 35 ans de carrière au sein du groupe.

Au 31 décembre dernier, les actifs sous gestion ou en dépôt se montaient à 757 milliards de francs au niveau du groupe. Quelque 5000 collaborateurs et 31 bureaux composent la présence mondiale de la banque qui entend 'accorder une attention particulière au renforcement des relations avec les clients clés' de la région romande.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une décision tessinoise qui pèse sur un accord italo-suisse

Une décision tessinoise qui pèse sur un accord italo-suisse

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:49

Le 19:30 de la RTS change de visage à la rentrée

Le 19:30 de la RTS change de visage à la rentrée

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:15

La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 14:49

La campagne référendaire est lancée contre le retour du nucléaire

La campagne référendaire est lancée contre le retour du nucléaire

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:11

Articles les plus lus

SAS commande jusqu'à 40 Airbus A330

SAS commande jusqu'à 40 Airbus A330

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 13:37

La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 14:49

La campagne référendaire est lancée contre le retour du nucléaire

La campagne référendaire est lancée contre le retour du nucléaire

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:11

Le 19:30 de la RTS change de visage à la rentrée

Le 19:30 de la RTS change de visage à la rentrée

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:15

La Confédération alerte contre les produits contenant des peptides

La Confédération alerte contre les produits contenant des peptides

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 13:01

SAS commande jusqu'à 40 Airbus A330

SAS commande jusqu'à 40 Airbus A330

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 13:37

La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 14:49

La campagne référendaire est lancée contre le retour du nucléaire

La campagne référendaire est lancée contre le retour du nucléaire

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:11

La BCGE regroupe ses activités de gestion d'actifs

La BCGE regroupe ses activités de gestion d'actifs

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 12:37

L'agriculture a favorisé autrefois la biodiversité sur le Plateau

L'agriculture a favorisé autrefois la biodiversité sur le Plateau

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 12:38

La Confédération alerte contre les produits contenant des peptides

La Confédération alerte contre les produits contenant des peptides

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 13:01

SAS commande jusqu'à 40 Airbus A330

SAS commande jusqu'à 40 Airbus A330

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 13:37