Pictet augmente sa masse sous gestion au 1er semestre

Le groupe Pictet a subi au premier semestre un recul de son bénéfice net. La banque genevoise souligne néanmoins la progression de sa masse sous gestion, dans un contexte de tassement de ses recettes et d'alourdissement de ses charges.

De janvier à juin, le produit d'exploitation a reculé de 3% sur un an à 1,57 milliard de francs, écrit le groupe vendredi dans un communiqué. Les charges avant impôts ont pesé davantage, prenant 3% à 1,18 milliard.

'La hausse des charges d'exploitation est due à la poursuite de nos investissements dans les technologies et l'infrastructure ainsi que dans le développement des activités liées aux actifs non cotés et à l'Asie', explique l'associé senior, Marc Pictet.

Le bénéfice net consolidé s'inscrit en recul, passant de 366 millions de francs lors de la même période un an plus tôt à 320 millions, rapporte l'établissement.

De son côté, la masse sous gestion s'élevait à 694 milliards à fin juin, soit 10% de plus qu'au 31 décembre. Ces actifs gérés ont augmenté à la faveur 'de bonnes performances de gestion, de conditions de marché favorables et des apports de fonds de la clientèle', détaille M. Pictet. 'Les revenus des opérations d'intérêts ont en revanche accusé un recul marqué, les clients ayant investi une part plus importante de leurs liquidités dans des actifs gérés par le groupe.'

Fin juin, le total des fonds propres s'élevait à 3,8 milliards de francs, contre 4,1 milliards fin 2023. Le ratio de fonds propres s'est établi à 28,2%, après 29% au 31 décembre 2023. Ce taux reste tout de même largement supérieur au seuil de 12% fixé par le gendarme financier Finma.

Au chapitre des perspectives, dévoilées en février 2024 lors de la publication des résultats de l'exercice précédent, Pictet s'attend à une année 2024 'pas euphorique mais favorable' avec des marchés boursiers en orientation positive, et des baisses de taux d'intérêts 'favorables à la prise de risque par nos clients'.

Pictet est actif dans 30 juridictions et compte dans ses rangs plus de 5500 personnes dans le monde dont environ 3000 en Suisse.

/ATS