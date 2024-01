Philips réduit sa perte en 2023, arrêt des ventes de respirateurs

Le fabricant néerlandais de dispositifs médicaux Philips a annoncé lundi une perte nette de 463 millions d'euros (433,7 millions de francs) en 2023 et l'arrêt des ventes aux Etats-Unis d'appareils respiratoires pour l'apnée du sommeil après une série de rappels.

Cette perte constitue une amélioration par rapport à la perte nette de 1,6 milliard d'euros enregistrée au cours d'une année 2022 'très difficile', a indiqué le groupe dans un communiqué.

En 2022, l'affaire des respirateurs défectueux avait plongé dans le rouge l'ancien géant de l'électronique devenu une entreprise de matériel médical, et entraîné la suppression de milliers d'emplois.

'Même s'il reste encore du travail à faire, les progrès que nous avons réalisés dans un monde instable constituent une base solide pour une performance durable', a déclaré le PDG de Philips Roy Jakobs, cité dans le communiqué.

'Résoudre les conséquences du rappel de Respironics pour nos patients et clients est une priorité et je suis conscient et m'excuse pour la détresse et l'inquiétude causées', a-t-il poursuivi.

La société a souligné avoir conclu un accord avec les autorités américaines qui consiste en une 'feuille de route' d'objectifs permettant à Philips de se conformer aux exigences réglementaires.

'Tant que les exigences pertinentes du décret d'autorisation ne seront pas remplies, Philips Respironics ne vendra pas de nouveaux (...) appareils de thérapie du sommeil ou autres appareils de soins respiratoires aux États-Unis', a-t-elle ajouté.

/ATS