Peuple et cantons refusent une redevance radio-TV à 200 francs

La redevance radio-TV ne sera pas abaissée à 200 francs. Le peuple et les cantons ont refusé dimanche l'initiative SSR. Le rejet se monte à 62%, selon une projection de gfs.bern. La redevance passera toutefois à 300 francs d'ici 2029, comme le propose le gouvernement.

La marge d'erreur est de plus ou moins 2%. Autant la population que les cantons sont opposés au texte. D'après les premiers résultats définitifs, quatorze cantons rejettent l'initiative.

Le Valais dit non à 57% et Neuchâtel à 66,8%. Dans les autres cantons romands, le dépouillement n'est pas encore terminé, mais le refus dépasse pour l'instant la barre des 60%: 63,1% à Fribourg, 63,8% à Genève, 64,6% dans le Jura, 65,7% dans le canton de Vaud.

Outre-Sarine, Zurich ne veut pas de l'initiative à 59,3%, et Bâle-Ville à 70,8%. Tous les autres cantons alémaniques ainsi que le Tessin disent aussi non.

Schwyz, qui acceptait le texte dans un premier temps, l'a finalement refusé à 51,1%. Toutefois, dans ce canton, 18 communes sur 30 ont validé l'initiative.

Contre-projet comme alternative

L'initiative populaire '200 francs, ça suffit!' (initiative SSR) voulait faire passer la redevance de 335 à 200 francs par an. Elle émanait de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR.

Le Conseil fédéral rejetait le texte, mais trouvait nécessaire d'agir. Il a proposé d'abaisser la redevance dans un contre-projet au niveau de l'ordonnance.

/ATS