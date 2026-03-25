Pétrole: l'AIE « prête » à un autre déstockage, « si nécessaire »

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'est dit mercredi 'prêt' à mettre en place un nouveau déstockage de pétrole 'si et quand ce sera nécessaire', au 26e jour de la guerre au Moyen-Orient qui fait flamber les prix des hydrocarbures.

Ces déclarations de Fatih Birol ont été faites en réponse à une demande de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi de se 'préparer à mettre en oeuvre' une telle opération coordonnée, lors de leur rencontre à Tokyo. L'AIE a annoncé plus tôt ce mois-ci que ses pays membres débloqueraient 400 millions de barils de pétrole tirés de leurs réserves pour atténuer l'impact de la guerre au Moyen-Orient, la plus importante opération jamais réalisée par l'institution.

Il reste 'encore une quantité importante de pétrole dans nos stocks', a toutefois affirmé M. Birol. '80% de nos réserves sont toujours là. Ces 400 millions de barils ne représentaient que 20% de nos stocks', a-t-il déclaré. 'Si et quand cela sera nécessaire, nous sommes prêts (...) mais j'espère vraiment que ce ne sera pas nécessaire.'

'Le monde est confronté à une grave menace pour la sécurité énergétique, mais l'Agence internationale de l'énergie est prête à jouer son rôle essentiel de gardienne de la sécurité énergétique mondiale', a-t-il ajouté.

/ATS