Pétrole: l'AIE prête à débloquer davantage de stocks stratégiques

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) est prête à débloquer davantage de stocks stratégiques de pétrole 'si nécessaire', après la décision annoncée mercredi de libérer 400 millions de barils de pétrole, a déclaré lundi son directeur exécutif Fatih Birol.

'En termes de stocks des gouvernements et de l'industrie (...), si vous les combinez, il y aura toujours plus de 1,4 milliard de barils qui restent, ce qui signifie que nous pouvons faire plus plus tard si nécessaire', a-t-il déclaré dans une déclaration vidéo. Selon lui, la décision de l'agence de l'énergie de l'OCDE de libérer ces 400 millions de barils a déjà eu 'un effet apaisant sur les marchés'.

'Les prix du pétrole sont aujourd'hui nettement inférieurs à ce qu'ils étaient il y a une semaine, mais si notre libération de stocks peut offrir un amortisseur temporaire, il ne s'agit pas d'une solution durable', a-t-il déclaré.

Il a appelé à la réouverture du détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal 20% de la consommation mondiale de pétrole: 'Comme je l'ai dit à plusieurs reprises la semaine dernière, la condition sine qua non du retour à des flux stables de pétrole et de gaz est la reprise du transit par le détroit d'Ormuz.'

D'autres pays sont prêts à 'nous apporter leur soutien', a-t-il ajouté, citant l'Inde, la Colombie, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. La décision des 32 pays membres de l'AIE la semaine dernière, pour calmer les marchés alors que le prix du baril s'est envolé depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, est le déblocage 'le plus important' de l'histoire de l'institution.

Le baril de Brent reculait lundi de 1,08% à 102,034 dollars peu avant 16h00, après avoir flambé à près de 120 dollars il y a une semaine.

/ATS