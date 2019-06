Pétition nationale contre de nouvelles fermetures d'offices postaux

Des habitants de Muotathal (SZ) et Syndicom lancent une pétition nationale pour empêcher la fermeture de nouveaux offices postaux. Ils souhaitent faire pression sur les Chambres fédérales afin qu'elles 'recadrent' La Poste à travers des directives contraignantes.

Ces dernières années, La Poste a systématiquement réduit son réseau d'offices de poste malgré les résistances de la population, rappelle Syndicom vendredi. Tel a aussi été le cas du bureau postal de Muotathal. Un comité d'habitants avait pourtant déposé une pétition signée par 500 personnes contre sa fermeture.

D'entente avec le syndicat, il a donc décidé de lancer une pétition nationale pour empêcher de nouvelles fermetures. Elle peut être signée sur Internet. Le coup d'envoi a été lancé vendredi à Muotathal. Les prestations des agences postales censées remplacer les offices postaux ne couvrent pas entièrement les services proposés par ces derniers, soulignent les pétitionnaires.

Ces cinq dernières années, des centaines de milliers de signatures ont été récoltées en Suisse, au total, pour s'opposer à des fermetures de ce type, écrit Syndicom. Le monde politique y a répondu avec des mesures symboliques uniquement.

En 2016, le géant jaune avait présenté ses mesures de fermeture jusqu'en 2020. Syndicom craint que La Poste ne continue de démanteler son réseau d'offices postaux au-delà de l'an prochain. Le syndicat et le comité de Muotathal 'appellent donc le Parlement à s'acquitter de son devoir et à représenter la volonté de la population face au Conseil fédéral et à La Poste'.

