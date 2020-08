Perte semestrielle historique pour Cathay Pacific

La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific, terrassée par le coronavirus, a annoncé mercredi une perte nette historique de 9,9 milliards de dollars hongkongais (1,2 milliard de francs) au premier semestre, un résultat qui avait été anticipé.

'Les six premiers mois de 2020 ont été les plus difficiles pour le groupe Cathay Pacific en plus de 70 ans d'histoire', a déclaré dans un communiqué le président du groupe, Patrick Healy.

Comme tous les transporteurs aériens, Cathay essuie de plein fouet l'impact de la pandémie et l'effondrement du trafic international. Mais la fermeture des frontières pèse d'autant plus sur la compagnie hongkongaise qu'elle n'a pas de marché intérieur sur lequel se rabattre.

De janvier à juin, la compagnie a transporté 4,4 millions de passagers, soit 76% de moins qu'au premier semestre 2019. En avril et mai, le groupe ne transportait en moyenne que 500 passagers par jour, l'aéroport international de Hong Kong offrant le triste spectacle des dizaines d'avions cloués au sol.

'L'impact du Covid-19 sur l'activité du groupe et l'économie mondiale est sans précédent', a poursuivi M. Healy. 'La crise sanitaire mondiale a décimé le secteur du transport et l'avenir est très incertain, la plupart des analystes laissant entendre qu'il faudra des années pour retrouver les niveaux précédents la crise'.

Une conjoncture d'autant plus dramatique pour la compagnie qu'elle avait déjà connu un deuxième semestre 2019 chaotique du fait de la crise politique dans l'ex-colonie britannique, et de la baisse du nombre de voyageurs se rendant dans la région semi-autonome du sud de la Chine.

L'épidémie a fait l'effet d'une deuxième lame pour le groupe, qui avait pourtant observé 'les trois premières semaines de janvier une petite croissance du nombre de passagers quittant Hong Kong'.

'Le nombre de passagers au départ de Hong Kong a plongé après la période des vacances' du Nouvel An chinois, selon Cathay, pointant le moment où le nombre de cas de coronavirus a explosé en Chine continentale.

Le groupe avait déjà averti mi-juillet qu'il tablait sur une perte nette de l'ordre de 9,9 milliards de HKD. Celle-ci est à comparer avec un bénéfice net de 1,3 milliard HKD au premier semestre 2019.

