Perspectives détériorées pour la Suisse en 2023

Les perspectives pour l'économie suisse continuent d'être moroses. Les experts interrogés pour l'indicateur CS CFA sont toujours aussi inquiets concernant la stabilité financière helvétique, notamment à cause des récentes turbulences bancaires.

Le baromètre établi par la banque aux deux voiles et la faîtière CFA a fortement reculé à -41,3 points en février contre -12,3 points en janvier, rapporte un communiqué paru mercredi.

Plus de la moitié des 46 analystes interviewés tablent sur une nouvelle détérioration de l'économie suisse, dans toutes les régions et sur les six prochains mois. Seule la Chine devrait connaitre une reprise compte tenu de sa réouverture, précise l'étude.

Durant la période d'enquête, l'instabilité du secteur bancaire a pesé sur l'optimisme des experts financiers qui s'attendent à un marché des actions toujours sous pression faisant repasser l'indice afférent sous la barre du zéro, à -6,9 points contre 8,0 points en février. Toutefois, l'évolution des taux d'intérêts à long terme reste quasi inchangée passant de 24,6 à 25,0 points.

La baisse de l'inflation est jugée plus lente que prévue par les analystes, qui s'attendent aussi à une nouvelle hausse des taux directeurs d'ici l'automne.

/ATS