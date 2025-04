Pernod Ricard: chiffre d'affaires trimestriel en repli

Pernod Ricard a subi un recul de son chiffre d'affaires de 3% au 3e trimestre de son exercice décalé, à 2,3 milliards d'euros. Le géant français des spiritueux a maintenu ses perspectives annuelles de repli des ventes dans un contexte géopolitique 'très volatil'.

Le recul du troisième trimestre est lié notamment à un marché toujours atone en Chine et à la suspension pour le cognac du régime d'exemption de taxes dans les aéroports du pays, ainsi qu'à des éléments conjoncturels et calendaires (fête de Pâques tardive cette année, interruption de production en Inde...), explique le groupe. Il souligne une 'performance résiliente sur neuf mois, dans un environnement macroéconomique et géopolitique mondial difficile, et très mouvant notamment en matière de droits de douane'.

Pour l'année, Pernod Ricard maintient ses perspectives d'une baisse de son chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants limitée à quelques points de pourcentage, 'dans un contexte qui demeure très volatil'.

'Cette perspective tient compte de l'impact des droits de douane attendus en Chine et aux Etats-Unis sur la base des informations dont nous disposons aujourd'hui', souligne la société, qui prévoit aussi 'une stabilisation' de sa marge opérationnelle organique 'grâce à des mesures d'efficacités opérationnelles'.

Pernod Ricard avait révisé à la baisse ses objectifs annuels début février au vu 'des incertitudes géopolitiques accrues', notamment en Chine où son activité subit des mesures 'anti-dumping' appliquées par Pékin dans le cadre d'un conflit avec l'Union européenne.

/ATS