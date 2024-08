Pernod-Ricard: bénéfice net annuel en forte baisse

Le géant français des vins et spiritueux Pernod Ricard a publié jeudi un résultat net annuel en repli de 35% à 1,48 milliard d'euros.

La forte baisse est attribuée à la 'normalisation du marché', après le rattrapage post-Covid et à un environnement économique 'incertain'. Le numéro deux mondial du secteur - propriétaire du pastis Ricard, du whisky Jameson, de la vodka Absolut, du cognac Martell et des champagnes Mumm - avait réalisé deux années de forte croissance après la pandémie. Mais lors de son exercice décalé 2023/24, clos fin juin, ses ventes se sont tassées, s'établissant à 11,6 milliards d'euros (-4%), et son bénéfice net a fondu à 1,48 milliard d'euros, contre 2,26 milliards un an plus tôt.

Son résultat courant, ne prenant pas en compte les opérations de dépréciation, a perdu 14,5% à 2 milliards d'euros. 'Pernod Ricard réalise une performance solide sur l'exercice 2023/24 dans un environnement économique et géopolitique incertain et marqué par la normalisation du marché des spiritueux après deux années de croissance exceptionnelle post-Covid', a commenté son PDG Alexandre Ricard, cité dans un communiqué.

La plupart des régions sont touchées par cette baisse des ventes, notamment le marché clé des Etats-Unis (avec un chiffre d'affaires en baisse organique de 9%), où Pernod-Ricard réalise un cinquième de ses ventes. La région a été touchée par un problème de surstockage lors de l'année écoulée, les commandes des cavistes ayant été trop importantes par rapport aux ventes. Pernod-Ricard prévoit 'des ajustements de stocks supplémentaires en 2024/25.'

Sur un autre marché clé, la Chine (10% des ventes du groupe), le chiffre d'affaires est également en repli organique (-10%). Le groupe pointe un 'contexte macroéconomique difficile pesant sur la demande des consommateurs.' Le groupe se réjouit toutefois d'une amélioration 'progressive' des volumes pour la plupart des marchés au second semestre.

Si sa marge brute est également en baisse sur l'exercice (-4%), Pernod-Ricard se félicite d'un 'strict contrôle des coûts', 'd'efficacités opérationnelles' et d'un 'effet prix' qui lui ont permis une croissance de sa marge opérationnelle organique de 0,8 point. Pour son prochain exercice, Pernod-Ricard prévoit 'un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires, avec une amélioration progressive des volumes.'

/ATS