Percement intermédiaire pour le second tube routier au Gothard

Une étape importante a été franchie mercredi sur le chantier du second tube du tunnel routier du Gothard. Le tunnelier 'Alessandra' a atteint la caverne de la zone géologique perturbée nord, après 4 km de progression en 14 mois, depuis Göschenen (UR).

Ce percement intermédiaire a été achevé peu avant midi, indique l'Office fédéral des routes (OFROU). Un premier ouvrier a traversé ensuite le passage libéré, une statuette de Ste-Barbe, protectrice des mineurs, à la main, comme le veut la tradition.

Le percement nord se poursuit en août

La caverne ainsi atteinte avait été excavée séparément en 2024 par des mineurs qui avaient accédé sur les lieux par une galerie, car elle se trouve en zone zoologique perturbée, constituée de roche souple d'une épaisseur de 320 mètres. Percer ce secteur n'aurait pas été possible avec un tunnelier.

La caverne est entretemps sécurisée. Le tunnelier va la traverser ces prochains mois, puis reprendre ses travaux de percement en direction du sud à partir du mois d'août. Jusqu'à présent, il a progressé à raison de 35 mètres par jour. Cette première grande étape a constitué un réel défi, souligne l'OFROU.

Tunnelier arrêté au sud, excavation en cours

Côté sud, l'autre tunnelier de ce chantier gigantesque, baptisé 'Paulina', reste immobilisé actuellement après avoir rencontré des problèmes pour avancer. Plusieurs centaines de mètres ont dû être percés en direction du nord de manière conventionnelle, sans tunnelier. Ce dernier doit reprendre du service dès la mi-mai.

Il existe aussi une zone géologique perturbée dans la partie sud du chantier. D'une épaisseur d'environ 400 mètres, elle se trouve à environ 5 km de l'entrée sud d'Airolo (TI). Une galerie y est actuellement en cours d'excavation jusqu'en septembre pour permettre à 'Paulina' de traverser la zone sans encombres.

/ATS