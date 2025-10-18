Pékin favorable à de nouvelles négociations avec Washington

La Chine est favorable à de nouvelles négociations commerciales avec les Etats-Unis 'dès que ...
Photo: KEYSTONE/AP/Noah Berger

La Chine est favorable à de nouvelles négociations commerciales avec les Etats-Unis 'dès que possible', a indiqué samedi l'agence Chine Nouvelle. Les tensions commerciales entre les deux premières économies mondiales sont remontées d'un cran depuis une semaine.

L'annonce de Pékin suit une visioconférence entre le principal négociateur commercial chinois, le vice-premier ministre chinois He Lifeng, et le secrétaire au trésor américain, Scott Bessent, qui a donné lieu à des échanges 'francs, approfondis et constructifs', a précisé l'agence.

Les tensions commerciales entre les deux premières économies mondiales sont remontées d'un cran après l'annonce par Pékin d'un renforcement des contrôles sur les exportations de terres rares et les techniques nécessaires à leur raffinage.

Le secrétaire au trésor américain, Scott Bessent, a de son côté indiqué vendredi qu'il allait rencontrer He Lifeng, en charge du commerce, la semaine prochaine pour préparer de nouvelles négociations.

/ATS
 

