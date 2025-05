Pékin annonce un mécanisme de consultation commun avec Washington

La Chine annonce un mécanisme de consultation commun avec les Etats-Unis sur les questions commerciales et économiques. Des responsables des deux côtés ont été identifiés.

'Nous finaliserons les détails dès que possible', a affirmé dimanche soir à la presse à Genève le vice-Premier ministre chinois en charge de l'économie He Lifeng, au terme de deux jours de négociations avec la délégation américaine. Il parle d'une 'première étape importante' vers une résolution des tensions entre les deux pays. Des 'avancées substantielles' et un 'important consensus' ont été atteints.

Comme évoquée par Washington auparavant, il a précisé qu'une déclaration commune serait publiée lundi. 'La Chine a été cohérente' avec ses positions et n'a jamais cherché 'une guerre commerciale', a insisté M. He.

Il a à nouveau averti que Pékin était prêt à répondre à une détérioration de la situation si Washington décidait d‘aller dans cette direction. 'Nous sommes prêts à travailler ensemble', a-t-il toutefois également assuré.

/ATS