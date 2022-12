Peine pécuniaire requise contre le pilote accidenté aux Pays-Bas

L'accusation réclame une peine pécuniaire contre le pilote de la Patrouille suisse, dont l'appareil a percuté un autre avion de sa formation en 2016 aux Pays-Bas. La défense a, elle, demandé l'acquittement devant le Tribunal militaire 2, à Aarau.

Selon le procureur militaire (auditeur), il ne fait aucun doute que l'accusé est à l'origine de la collision, en commettant des erreurs de manoeuvre lorsqu'il a approché un autre avion Tiger de la Patrouille suisse. Le prévenu a volé 'de manière trop agressive et sans vision'. Il a tenté de croiser cet appareil par-dessous sans contact visuel, selon l'accusation.

Vol à l'aveugle interdit

Or il est interdit de voler à l'aveugle au sein d'une formation de show aérien. L'auditeur a donc requis mercredi une peine de 90 jours-amende contre l'accusé âgé de 37 ans, tout en reconnaissant que ce dernier n'était 'pas un gros délinquant', mais 'un pilote méritant des Forces aériennes suisses', portant le grade de major.

L'avocat du pilote a plaidé l'acquittement. Il a demandé la relaxe de son client pour tous les chefs d'accusation et l'abandon de toute peine contre lui.

Pas de blessé

L'accident est survenu le 9 juin 2016 lors d'un entraînement en vue du show aérien 'Netherland Air Force Open Days', à Leeuwarden (NL). Au cours du vol en formation, le pilote incriminé a constaté qu'il volait trop bas. Pour corriger, il a entamé une manoeuvre dite de sous-vol au cours de laquelle il a voulu croiser deux fois par le bas un deuxième Tiger F-5 de la formation.

Ce faisant, il a brièvement perdu de vue le deuxième appareil. Il s'en est suivi un rapprochement incontrôlé et une collision. Le pilote a actionné son siège éjectable et l'appareil s'est écrasé dans un étang juste à côté d'une ferme, à environ six kilomètres de l'aérodrome militaire.

Il a atterri avec son parachute dans une serre non loin du crash. Le pilote du deuxième Tiger F-5 a pu faire atterrir son appareil sur la base aérienne de Leeuwarden, malgré les dommages subis. Il s'agissait du premier accident grave de la Patrouille suisse en 52 ans d'existence.

