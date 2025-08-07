Pause estivale sur le marché suisse du logement

Les prix des logements en propriété n'ont pratiquement pas changé en juillet par rapport au mois de juin, selon le baromètre périodique d'ImmoScout24. Seules les régions de Zurich et de Suisse du Nord-Ouest ont enregistré une hausse sensible des prix.

En juillet, les prix des maisons individuelles sont restés stables, tandis que ceux des appartements en copropriété n'ont augmenté que de 0,1% en moyenne, selon l'indice des achats de la plateforme de l'immobilier ImmoScout24 publié jeudi, relevé en collaboration avec le cabinet de conseil immobilier CIFI.

Le nombre de maisons et d'appartements à vendre a pourtant augmenté par rapport au mois précédent, note le communiqué. Toutefois, à plus long terme, l'offre est restée inférieure à la moyenne.

Sur le marché régional des maisons individuelles, la région de Zurich a été la seule à enregistrer une hausse sensible des prix de 1,2%. En revanche, les coûts n'ont guère augmenté au Tessin (+0,2%), en Suisse du Nord-Ouest (+0,1%) et dans la région lémanique (+0,1%). Des baisses ont notamment été observées en Suisse orientale (-0,9%), en Suisse centrale (-0,3%) et dans le Mittelland (-0,3%).

En revanche, les différences sont plus marquées sur le marché régional des appartements en copropriété: en Suisse du Nord-Ouest, les prix proposés ont sensiblement augmenté en juillet, avec une hausse de 2,3%. En outre, seul le Tessin enregistre une progression de 0,5%.

Les prix des appartements sont stables dans le Mittelland (+0,1%) et en Suisse orientale (0,0%). En Suisse centrale (-1,1%), dans le Grand Zurich (-0,3%) et dans la région lémanique (-0,4%), les offres d'appartements en copropriété sont en revanche légèrement moins chères.

