Passagers de Swiss bloqués à Astana: retour à Zurich via Vienne

La compagnie aérienne Swiss a évacué par avion 331 passagers bloqués au Kazakhstan après un incident survenu samedi. Un avion de la compagnie Austrian Airlines est venu les chercher dimanche.

L'avion de Swiss, bloqué dans un pré lors d'une manœuvre à Astana samedi, est d'abord resté au sol. Les passagers ont dû passer la nuit dans des hôtels à Astana et ont décollé dimanche avec l'avion d'Austrian Airlines en direction de Vienne, a indiqué Swiss. De Vienne, un avion de Swiss devait finalement emmener les passagers à Zurich.

Escale à Astana pour une urgence médicale

Samedi, un Boeing 777 de Swiss en provenance de Tokyo et à destination de Zurich avait fait escale à Astana en raison d'une urgence médicale. Lors d'une manœuvre sur la piste, la roue avant de l'avion s'est retrouvée dans une prairie et s'est bloquée. L'avion a finalement été remorqué sur la piste. Personne n'a été blessé.

Des techniciens de Swiss se sont rendus à Astana et, en accord avec le constructeur Boeing ainsi qu'avec les autorités kazakhes et suisses, ont inspecté l'avion pour détecter d'éventuels dommages. Dans la mesure où l'inspection se déroule sans anomalie, un nouvel équipage transfèrera l'avion à Zurich 'dès que possible', a indiqué Swiss.

La panne d'Astana a des répercussions sur le plan de vol long-courrier de Swiss jusqu'à mardi au moins. Faute d'avion de réserve, Swiss a annulé son vol de dimanche à destination et en provenance de Los Angeles. En outre, selon les indications, le départ pour Bangkok dimanche est retardé de plusieurs heures et celui pour Sao Paulo lundi soir est reporté à mardi matin.

Selon les indications, le vol à destination de Sao Paulo dimanche soir aura lieu comme prévu. D'autres retards ou annulations dépendent, selon Swiss, du retour du Boeing 777 d'Astana et de sa capacité opérationnelle.

