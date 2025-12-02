Pas de surveillance de masse des communications avec l'étranger

La surveillance transfrontalière des communications par câble et radio par le Service de renseignement ...
Pas de surveillance de masse des communications avec l'étranger

Pas de surveillance de masse des communications avec l'étranger

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

La surveillance transfrontalière des communications par câble et radio par le Service de renseignement de la Confédération n'est pas conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme, estime le Tribunal administratif fédéral.

Dans un arrêt publié mardi, les juges de St-Gall invitent le législateur à combler cette lacune dans le cadre de la révision de la loi qui est en cours. La surveillance de masse effectuée actuellement ne garantit pas que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) ne traite que des données pertinentes et exactes.

En effet, le droit actuel ne prévoit pas de disposition tendant à la protection des sources journalistes ou d'autres communications particulièrement dignes de protection, comme celles entre un avocat et son client.

En outre, aucune surveillance vraiment effective de la collecte d'informations n'est garantie. Les personnes concernées ne disposent pas non plus d'une voie de droit effective pour un contrôle a posteriori.

/ATS
 

Actualités suivantes

Verbier: davantage de trains directs via Le Châble (VS) le week-end

Verbier: davantage de trains directs via Le Châble (VS) le week-end

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 11:54

L'OCDE table sur une croissance modérée en Suisse en 2026 et 2027

L'OCDE table sur une croissance modérée en Suisse en 2026 et 2027

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 11:29

OCDE: croissance modérée en Suisse

OCDE: croissance modérée en Suisse

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 11:03

Le National en voie de faciliter aussi la réexportation d'armes

Le National en voie de faciliter aussi la réexportation d'armes

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 12:12

Articles les plus lus

Les salaires nominaux en progression après neuf mois, estime l'OFS

Les salaires nominaux en progression après neuf mois, estime l'OFS

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 09:47

OCDE: croissance modérée en Suisse

OCDE: croissance modérée en Suisse

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 11:03

L'OCDE table sur une croissance modérée en Suisse en 2026 et 2027

L'OCDE table sur une croissance modérée en Suisse en 2026 et 2027

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 11:29

Le National en voie de faciliter aussi la réexportation d'armes

Le National en voie de faciliter aussi la réexportation d'armes

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 12:12

Les vents contraires continuent de souffler sur l'industrie suisse

Les vents contraires continuent de souffler sur l'industrie suisse

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 09:41

Les salaires nominaux en progression après neuf mois, estime l'OFS

Les salaires nominaux en progression après neuf mois, estime l'OFS

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 09:47

OCDE: croissance modérée en Suisse

OCDE: croissance modérée en Suisse

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 11:03

Le National en voie de faciliter aussi la réexportation d'armes

Le National en voie de faciliter aussi la réexportation d'armes

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 12:12