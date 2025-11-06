Pas de démission du gouvernement belge, 50 jours pour le budget

La coalition au pouvoir en Belgique, divisée sur les questions budgétaires, dispose d'un nouveau ...
Photo: KEYSTONE/AP/Geert Vanden Wijngaert

La coalition au pouvoir en Belgique, divisée sur les questions budgétaires, dispose d'un nouveau délai de 50 jours maximum pour conclure un accord, a annoncé jeudi le Premier ministre belge Bart De Wever devant les députés. Il a regretté ces divergences persistantes.

Bart De Wever avait fixé initialement la date butoir du 6 novembre pour parvenir à un accord au sein de sa coalition de cinq partis. Il est désormais exclu qu'un projet de budget de l'Etat fédéral pour 2026 puisse être adopté par le Parlement avant la fin de l'année 2025.

