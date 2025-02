Pas de contre-projet à l'initiative SSR, dit une commission

Une SSR forte est importante pour la démocratie et le journalisme, estime la commission des télécommunications du Conseil des Etats. Elle refuse largement le contre-projet à l'initiative sur la SSR '200 francs, ça suffit', proposé par son homologue du National.

La redevance, fixée à 335 francs par an, doit passer à 200 francs par an, réclame l'initiative populaire de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers et des Jeunes PLR. Le texte demande aussi d'exonérer toutes les entreprises. Le Conseil fédéral propose lui de faire passer la redevance à 300 francs d'ici 2029.

'La diversité médiatique et une SSR quadrilingue forte sont importantes pour une démocratie vivante et un journalisme de service public de qualité, en particulier dans les régions linguistiques périphériques', lit-on dans un communiqué des services du Parlement mardi.

La commission des Etats a donc décidé, par 10 voix contre 2, de refuser un contre-projet indirect de sa commission soeur. Celle-ci réclamait notamment une exonération de la redevance pour les entreprises suisses.

/ATS