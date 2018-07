Participation de tous les cantons - 5400 acteurs-figurants

Le compte à rebours de la Fête des Vignerons 2019 est lancé. Tous les cantons participeront à la manifestation qui pourra compter sur 5400 acteurs-figurants, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Pour la première fois, la Fête des Vignerons organisera des journées des cantons. Et les 26 ont répondu présents, s'est félicité l'Abbé-Président François Margot, pour qui cette journée servira à chacun d'entre eux 'd'ambassade populaire, festive, culturelle et viticole liée à son terroir et à ses traditions.'

Davantage de femmes

La fête commencera officiellement le 18 juillet à 8h00 pour vingt spectacles, dix de jour et dix de nuit, dans l'arène d'une capacité de 20'000 places. Mercredi, le compte à rebours, une horloge Tissot, a été inauguré officiellement à Vevey, relate le communiqué.

Pour cette grande fête, pas moins de 5400 acteurs-figurants ont été engagés. Toutes les générations seront présentes, le plus jeune aura trois ans, le plus âgé 86 ans, avec plus de mille enfants au total.

Les femmes seront plus nombreuses cette fois. Si l'on dénombrait 49% d'hommes et 33% de femmes en 1999, on passera à 34% d'hommes et 51% de femmes en 2019. Il y aussi les fidèles parmi les fidèles: une trentaine de personnes vivront l'an prochain leur quatrième Fête des Vignerons (1955, 1977 et 1999).

A vos marques

Pour rappel, la vente des billets débutera le 17 septembre à 11h00. Sur internet (www. starticket.ch) ou dans les points de vente Starticket (Coop City, Manor, La Poste, Hotelplan).

/ATS