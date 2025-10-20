Parmelin: le monde doit s'unir face à la « polarisation croissante »

Le monde fait face à une 'polarisation croissante'. Face au repli des Etats, le conseiller ...
Parmelin: le monde doit s'unir face à la « polarisation croissante »

Parmelin: le monde doit s'unir face à la

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le monde fait face à une 'polarisation croissante'. Face au repli des Etats, le conseiller fédéral Guy Parmelin, qui préside la 16e conférence d'ONU Commerce et développement (CNUCED) à Genève, a appelé lundi au 'dialogue multilatéral' et à la 'recherche de consensus'.

'Les défis sont immenses', a-t-il dit en ouvrant la réunion qui est organisée tous les quatre ans. Plus de 700 millions de personnes dans le monde vivent dans une pauvreté extrême avec moins de 2,15 dollars par jour.

Les conflits affectent le commerce international et la croissance économique, dit M. Parmelin. Les prix énergétiques et des matières premières ont augmenté en raison de 'l'instabilité' mondiale, alors que les fonds publics 'se raréfient' et les dettes explosent.

Le conseiller fédéral demande de garantir un système commercial établi 'sur un cadre réglementaire'. Les membres de la CNUCED, agence onusienne la plus large, doivent aboutir jeudi à une feuille de route pour les quatre prochaines années sur le financement du développement ou la dette des pays en développement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le service cloud d'Amazon touché par une panne mondiale

Le service cloud d'Amazon touché par une panne mondiale

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 12:22

Feu vert de l'UE à l'interdiction d'importer du gaz russe

Feu vert de l'UE à l'interdiction d'importer du gaz russe

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 12:09

Roche: la FDA approuve Gazyva/Gazyvaro contre le lupus néphrétique

Roche: la FDA approuve Gazyva/Gazyvaro contre le lupus néphrétique

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 09:21

Holcim acquiert l'allemand Xella pour 1,85 milliard d'euros

Holcim acquiert l'allemand Xella pour 1,85 milliard d'euros

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 09:15

Articles les plus lus

GE: les multinationales dans le viseur d'un défilé pro-Palestine

GE: les multinationales dans le viseur d'un défilé pro-Palestine

Économie    Actualisé le 19.10.2025 - 17:07

Les Boliviens ont voté pour élire leur président

Les Boliviens ont voté pour élire leur président

Économie    Actualisé le 19.10.2025 - 22:45

Kering vend sa beauté à L'Oréal pour se relancer

Kering vend sa beauté à L'Oréal pour se relancer

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 08:23

OpenAI achète des puces par millions sans en avoir les moyens

OpenAI achète des puces par millions sans en avoir les moyens

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 08:31