Parmelin en route pour Washington pour parler des taxes douanières

Le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin est en route pour Washington pour rencontrer jeudi le représentant américain au commerce Jamieson Greer afin de discuter des droits de douane. Le président américain Donald Trump les a fixés à 39% pour les biens suisses.

La secrétaire d'État à l'économie, Helene Budliger Artieda, fait également partie de la délégation, a ajouté mercredi soir le porte-parole de son département. Il confirmait une information du portail ajour.ch.

Aucune autre information ne peut être donnée pour l'instant, a précisé mercredi soir le porte-parole du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Lundi, l'agence de presse Bloomberg avait annoncé que la Suisse était sur le point de conclure un accord avec les États-Unis dans le cadre du différend douanier. Il pourrait être conclu dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

/ATS