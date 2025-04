Parmelin échange avec des entreprises suisses aux Etats-Unis

Le ministre de l'économie Guy Parmelin a rencontré mardi à Washington des représentants d'entreprises suisses en marge de la réunion de printemps de la Banque mondiale. L'occasion d'échanger sur les derniers développements économiques et leur impact, écrit-il sur X.

Le Vaudois s'est aussi entretenu avec des 'Young Leaders' (jeunes dirigeants) de l'American Swiss Foundation 'sur la force et l'avenir de notre partenariat transatlantique', écrit-il sur le même canal mardi soir. L'organisation réunit des cadres des Etats-Unis et de Suisse afin de renforcer des valeurs communes telles que la liberté, l'Etat de droit et la libre entreprise, selon son site Internet.

Le ministre a ensuite visité une PME helvétique spécialisée dans l'optimisation des postes de travail dans les salles de contrôle et les salles de marché. 'Un exemple impressionnant d'innovation suisse qui a également un impact ici aux Etats-Unis', souligne M. Parmelin.

Les conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin participent aux réunions du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM) à Washington du 23 au 25 avril. Ils doivent mener des échanges bilatéraux avec les Etats-Unis au sujet des droits de douane. L'ambassadeur suisse Gabriel Lüchinger, nommé le 9 avril envoyé spécial chargé des relations avec les Etats-Unis, est notamment aussi du voyage.

Le FMI revoit ses prévisions à la baisse

Face à la politique douanière agressive du président américain Donald Trump, le Fonds monétaire international FMI s'attend à un ralentissement de la croissance mondiale et a revu ses prévisions pour la Suisse. Le FMI s'attend à une croissance du PIB de 0,9% cette année pour la Suisse, a-t-il indiqué mardi.

Trump avait annoncé des surtaxes de plus de 30% sur les importations en provenance de Suisse à compter du 9 avril, avant les suspendre pour quatre-vingt-dix jours. Un droit de douane supplémentaire forfaitaire de 10% sur les importations aux Etats-Unis en provenance de presque tous les pays reste en vigueur.

/ATS