Paris Match est passé sous le contrôle de LVMH

Paris Match est officiellement passé sous le contrôle de LVMH: le géant du luxe, dirigé par le milliardaire Bernard Arnault, et le groupe Lagardère, dans le giron de Vincent Bolloré, ont annoncé mardi la finalisation de la vente de l'hebdomadaire amorcée en février.

'Je tiens à remercier chaleureusement Vincent Bolloré et Arnaud Lagardère (PDG du groupe du même nom, NDLR) qui nous passent aujourd'hui le flambeau', a déclaré M. Arnault, cité dans le communiqué.

En intégrant LVMH, Paris Match devient une marque à part entière, indépendante du groupe de presse Les Échos-Le Parisien, également détenu par le géant du luxe, est-il précisé.

La nouvelle société sera présidée par Jean-Jacques Guiony, directeur financier du groupe LVMH et membre du comité exécutif, 'qui assurera ces fonctions en plus de celles qu'il exerce actuellement', détaille le communiqué.

'Pierre-Emmanuel Ferrand, jusqu'alors directeur général de Lagardère News [chargé] de la presse et du digital (...) devient quant à lui Directeur général de Paris Match', poursuit le texte.

En outre, 'Jérôme Béglé demeure à la tête de la rédaction, en tant que directeur général de la rédaction' tout en devenant 'le directeur de la publication du journal'.

A 75 ans, ce titre emblématique du photojournalisme, dont le slogan a longtemps été 'le poids des mots, le choc des photos', mêle grands reportages de guerre et immersion dans l'intimité des stars et des politiques. Valorisé à 120 millions d'euros, il s'écoule toujours à plus de 440'000 exemplaires chaque semaine.

