Parfums: enquête GB pour pratiques anticoncurrentielles étendue

Les autorités britanniques ont élargi leur enquête sur de supposées pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du parfum, visant notamment Givaudan et Firmenich, depuis fusionné avec le néerlandais DSM.

L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a étendu ses investigations concernant 'une supposée coordination illégale' entre Firmenich International, Givaudan et l'Américain International Flavours & Fragrances. Le régulateur a élargi son enquête à 'des arrangements réciproques concernant le recrutement de certains employés impliqués dans la fourniture de parfums ou d'ingrédients pour parfums', a-t-il écrit mercredi dans un communiqué.

L'allemand Symrise est également dans le collimateur de la CMA.

En mars 2023, la Commission européenne avait annoncé qu'elle avait mené des inspections dans les locaux d'entreprises actives dans l'industrie des parfums utilisés notamment dans les produits ménagers et de soins du corps, soupçonnant des pratiques anticoncurrentielles. L'enquête concerne 'une éventuelle collusion dans la fourniture de parfums et d'ingrédients de parfumerie'. Les parfums sont utilisés dans la fabrication de produits de consommation tels que les produits ménagers et de soins du corps.

En Suisse, la Commission de la concurrence (Comco) a également ouvert une enquête. La Comco dispose d'indices selon lesquels les sociétés auraient violé le droit des cartels. Elles auraient coordonné leur politique de prix, empêché leurs concurrents de fournir des clients déterminés et restreint la production de certains parfums.

/ATS