Panasonic vise 10'000 suppressions de postes dans le monde

Le géant japonais de l'électronique Panasonic a annoncé vendredi engager des restructurations entraînant des liquidations d'activités déficitaires et visant 10'000 suppressions d'emplois dans le monde, soit environ 4% de ses effectifs totaux.

L'entreprise va 'optimiser ses effectifs à l'échelle mondiale', une opération 'ciblant 10'000 employés (5000 au Japon, et 5000 à l'étranger) dans les entreprises consolidées', 'principalement' sur l'exercice décalé 2025 entamé début avril, a-t-elle indiqué.

Panasonic comptait fin mars quelque 228'400 employés. Ces suppressions d'emplois seront mises en oeuvre 'conformément aux lois, règles et réglementations du travail de chaque pays et région', précise-t-il dans un communiqué.

Pionnier dans le domaine des appareils électroniques, des cuiseurs à riz aux magnétoscopes, le groupe nippon est devenue un géant mondial des appareils ménagers dans la seconde moitié du XXe siècle. Il étend aujourd'hui ses activités aux batteries.

Le groupe 'examinera en profondeur l'efficacité opérationnelle' de chaque branche et filiale, 'réévaluera le nombre d'organisations et d'effectifs nécessaires', et 'encouragera la cessation d'activités déficitaires sans perspective d'amélioration des bénéfices, ainsi que l'intégration et la fermeture de sites'.

Grâce à ces efforts de restructuration, Panasonic entend améliorer son bénéfice d'au moins 150 milliards de yens (918 millions d'euros), dont 70 milliards via 'l'optimisation de ses effectifs'. Sans tenir compte cependant de l'impact des droits de douane américains.

