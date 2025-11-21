Pain à 99 centimes: les paysans dénoncent un « dumping » sur les prix

Livre de pain à 99 centimes, bouteille de chasselas à 2,19 francs, viande durable à prix cassés ...
Pain à 99 centimes: les paysans dénoncent un « dumping » sur les prix

Pain à 99 centimes: les paysans dénoncent un

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Livre de pain à 99 centimes, bouteille de chasselas à 2,19 francs, viande durable à prix cassés: l'Union suisse des paysans (USP) s'insurge vendredi contre une 'pression inconsidérée' sur les prix, et renvoie les grands distributeurs à leurs responsabilités.

Cette tendance nuit à la durabilité et favorise le gaspillage alimentaire, écrit la faîtière dans un communiqué.

Surtout, l'organisation doute des promesses faites par les grandes enseignes de financer elles-mêmes les baisses de prix, et de ne pas les répercuter sur les producteurs. 'La réalité à long terme laisse craindre le contraire', affirme l'USP.

Le discounter Aldi Suisse s'est illustré récemment par des baisses de prix spectaculaires, et d'autres distributeurs lui ont emboîté le pas. L'association Marchés Equitables Suisse a saisi la Commission de la concurrence (Comco), jugeant que l'introduction de la livre de pain à 99 centimes, suivie de baisses généralisées, révèle une situation inéquitable du marché.

/ATS
 

Actualités suivantes

Près de la moitié des vignettes autoroutières sont électroniques

Près de la moitié des vignettes autoroutières sont électroniques

Économie    Actualisé le 21.11.2025 - 09:57

UBS a déboursé 1,6 milliard pour racheter ses propres actions

UBS a déboursé 1,6 milliard pour racheter ses propres actions

Économie    Actualisé le 21.11.2025 - 07:55

Salt améliore ses recettes sur trois mois

Salt améliore ses recettes sur trois mois

Économie    Actualisé le 21.11.2025 - 07:41

SGS prend une participation majoritaire dans le français Sami

SGS prend une participation majoritaire dans le français Sami

Économie    Actualisé le 21.11.2025 - 07:31

Articles les plus lus

Schindler: démission du responsable des ressources humaines

Schindler: démission du responsable des ressources humaines

Économie    Actualisé le 21.11.2025 - 07:25

SGS prend une participation majoritaire dans le français Sami

SGS prend une participation majoritaire dans le français Sami

Économie    Actualisé le 21.11.2025 - 07:31

Salt améliore ses recettes sur trois mois

Salt améliore ses recettes sur trois mois

Économie    Actualisé le 21.11.2025 - 07:41

UBS a déboursé 1,6 milliard pour racheter ses propres actions

UBS a déboursé 1,6 milliard pour racheter ses propres actions

Économie    Actualisé le 21.11.2025 - 07:55

Etats-Unis: le marché de l'emploi se dégrade en septembre

Etats-Unis: le marché de l'emploi se dégrade en septembre

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 15:55

Schindler: démission du responsable des ressources humaines

Schindler: démission du responsable des ressources humaines

Économie    Actualisé le 21.11.2025 - 07:25

SGS prend une participation majoritaire dans le français Sami

SGS prend une participation majoritaire dans le français Sami

Économie    Actualisé le 21.11.2025 - 07:31

Salt améliore ses recettes sur trois mois

Salt améliore ses recettes sur trois mois

Économie    Actualisé le 21.11.2025 - 07:41

Les Suisses à nouveau champions d’Europe du train

Les Suisses à nouveau champions d’Europe du train

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 15:11

Walmart relève ses prévisions annuelles, bond de l'e-commerce

Walmart relève ses prévisions annuelles, bond de l'e-commerce

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 15:49

Etats-Unis: le marché de l'emploi se dégrade en septembre

Etats-Unis: le marché de l'emploi se dégrade en septembre

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 15:55

Schindler: démission du responsable des ressources humaines

Schindler: démission du responsable des ressources humaines

Économie    Actualisé le 21.11.2025 - 07:25