Ormuz: début de l'évacuation des 11'000 marins bloqués

L'Organisation maritime internationale (OMI), agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer, a annoncé mardi le lancement du plan d'évacuation de 'plus de 11'000 marins encore bloqués dans la région' du Golfe, à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz.

'Cette opération de grande envergure sera menée en étroite coopération avec l'Iran, Oman, tous les autres Etats côtiers de la région, les Etats-Unis et l'industrie maritime', a expliqué Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'OMI, dans un communiqué, en précisant avoir obtenu les 'garanties de sécurité nécessaires'.

L'organisme maritime a dit à l'AFP qu'il avait 'd'ores et déjà contacté des navires pour mettre en oeuvre son plan'. 'L'OMI a élaboré une approche par phases fondée sur des groupes de navires, en pleine coordination avec les autorités omanaises', selon un document signé par la marine omanaise et transmis par l'agence de l'ONU.

Les navires seront contactés individuellement et recevront des instructions sur leur départ, est-il ajouté dans ce document. L'OMI présentera un rapport quotidien sur le nombre de navires évacués. 'Les navires quittant la région via le détroit d'Ormuz' pourront emprunter 'deux routes temporaires', selon le document.

L'OMI avait affirmé début d'avril qu'elle avait l'intention de travailler à un mécanisme pour garantir la 'sécurité du transit' par ce détroit stratégique, dont Téhéran orchestre la quasi-paralysie depuis le début du conflit, lancé le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran.

Ce plan d'évacuation fait suite au protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran signé la semaine passée, qui a engendré un regain du trafic maritime dans la région.

Au moins 36 navires chargés de matières premières ont franchi le détroit d'Ormuz lundi, un record depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, selon les données de la plateforme Kpler.

/ATS