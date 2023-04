Orange: chiffre d'affaires en légère hausse au 1er trimestre

Le géant français des télécoms Orange a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 1,3% au premier trimestre, à 10,62 milliards d'euros (10,41 milliards de francs), tiré notamment par la zone Afrique et Moyen-Orient et les hausses tarifaires en Europe.

Sur la période, l'excédent brut d'exploitation après loyers (Ebitdaal), principal indicateur de rentabilité du groupe, est quasi stable (+0,5%), pour atteindre 2,59 milliards d'euros, selon un communiqué publié mercredi.

Cette performance est 'en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2023' de l'Ebitdaal, présenté lors de l'annonce du plan stratégique en février dernier, a souligné Orange.

Pour 2023, Orange confirme également l'objectif d'un 'cash-flow' (flux de trésorerie) organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros.

Avec une croissance de 9,1% sur un an (+141 millions d'euros), la zone Afrique et Moyen-Orient est toujours le principal moteur de croissance du chiffre d'affaires du groupe.

En France, son principal marché, les revenus reculent de 1,8%, malgré la croissance du chiffre d'affaires des services de détail (+0,6%).

En Europe, où Orange est présent dans sept pays, les ventes ont bondi de 3,8%, tirées par les services de détail ou encore des hausses de tarifs réalisées en 2022.

Le chiffre d'affaires de l'Espagne confirme sur le premier trimestre son retour à la croissance (+2,8%), alors que l'opérateur français espère finaliser au second semestre son projet de fusion de sa filiale espagnole avec MasMovil.

Le chiffre d'affaires de la branche dédiée aux entreprises ('Orange Business') est en léger recul de 0,7%, alors que la direction d'Orange envisage la suppression d'environ 670 postes au sein de ses activités historiques en France.

Orange Business veut proposer une rupture conventionnelle collective, qui nécessite d'obtenir un accord majoritaire avec les organisations syndicales.

En parallèle, Orange Business a initié un 'programme de formation et de reconversion' de 5.000 salariés aux métiers du numérique (virtualisation, cloud, data, intelligence artificielle et cybersécurité) et lancé un programme de recrutement de 800 experts en cybersécurité.

Le chiffre d'affaires de Totem, la société européenne d'Orange qui détient et gère les infrastructures mobiles passives des tours de télécommunications en France et en Espagne, atteint 174 millions d'euros au 1er trimestre, en croissance de 8,1%.

/ATS