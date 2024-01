« Oppenheimer » en tête des nominations aux Oscars

Nouveau succès pour 'Oppenheimer', demi-déception pour 'Barbie', et coup d'éclat pour 'Anatomie d'une chute': les nominations pour les Oscars ont mis en avant mardi des films très attendus, tout en réservant quelques surprises.

Déjà auréolé de cinq Golden Globes, 'Oppenheimer', portrait du père de la bombe atomique réalisé par Christopher Nolan, a confirmé sa position de force avec 13 nominations pour les Oscars, qui se tiendront le 10 mars à Hollywood.

Le blockbuster estival frappe fort dans les catégories d'interprétation: Cillian Murphy qui incarne un Robert Oppenheimer rongé par les conséquences dévastatrices de sa création, est sélectionné, comme il était attendu, dans la catégorie du meilleur acteur.

L'acteur Robert Downey Jr, qui brille en bureaucrate conservateur, plus préoccupé par la destitution d'un Oppenheimer aux sympathies communistes que par les subtilités de la physique quantique, et Emily Blunt qui joue la femme de l'inventeur, sont tous les deux nommés dans les catégories de meilleur acteur dans un second rôle et meilleure actrice dans un second rôle.

Autre pendant du fameux duo 'Barbenheimer', 'Barbie cumule de son côté 8 nominations pour la cérémonie des Oscars. Mais Greta Gerwig fait figure de grande absente dans la catégorie du meilleur réalisateur, tout comme Margot Robbie, star en poupée parfaite taraudée par des pensées morbides, dans celle de la meilleure actrice.

Son acolyte Ryan Gosling, remarquable en Ken séduit par les sirènes du patriarcat, est lui nommé dans la catégorie de meilleur acteur dans un second rôle, tout comme America Ferrera pour celle de meilleure actrice dans un second rôle.

Anatomie d'un succès

Côté surprises, le film français 'Anatomie d'une chute', Palme d'Or à Cannes, remporte 5 nominations, un succès d'autant plus tranchant que le film n'a pas été choisi par la France pour prétendre à l'Oscar du meilleur film international.

Le long-métrage de Justine Triet est nommé dans les prestigieuses catégories du meilleur film et du meilleur réalisateur, mais aussi pour l'Oscar de la meilleure actrice, avec Sandra Hüller - également à l'affiche d'un autre sérieux prétendant, 'La Zone d'intérêt' - du meilleur scénario original et du meilleur montage.

Le film avait été snobé au profit de 'La Passion de Dodin Bouffant' pour représenter la France, un choix qui a fait polémique et qui sonne à présent comme un échec au regard de sa non-sélection par l'Académie des Oscars.

'C'est absolument évident qu'on n'a pas envoyé le bon film aux Oscars', avait confié à l'AFP Charles Gillibert, un des membres de la commission responsable de cette décision, avant l'annonce des nominations.

Autres films encensés: le loufoque 'Pauvres créatures' de Yorgos Lanthimos, déjà récompensé à la Mostra de Venise, et la fresque historique de Martin Scorsese sur des assassinats d'Amérindiens dans l'Oklahoma du début du XXe siècle, 'Killers of the Flower Moon', cumulent chacun 11 et 10 nominations.

Emma Stone, avec son personnage de Frankenstein au féminin dans 'Pauvres créatures', est ainsi nommée dans la catégorie meilleure actrice aux côtés de Lily Gladstone, amérindienne enrichie par le pétrole et confrontée à une série de meurtres au sein de sa tribu dans 'Killers of the Flower Moon'.

Mauvaise nouvelle pour la Suisse

Le court-métrage suisse 'Ours' de la Lausannoise Morgane Frund, qui figurait sur la shortlist des courts-métrages documentaires des 96e Oscars n'ira pas plus loin : il n'a pas été nominé mardi.

Le documentaire de 19 minutes, réalisé en 2022 comme travail de fin d'études du bachelor vidéo de la Haute école de Lucerne (HSL), avait reçu un 'Quartz' au Prix du Cinéma Suisse dans la catégorie Meilleur film de fin d'études en mars dernier.

La Suisse n'est pas non plus en lice pour l'Oscar du film étranger. Le premier long métrage 'Foudre' de la réalisatrice genevoise Carmen Jaquier n'avait pas été retenu dans la sélection finale de la catégorie 'meilleur film international'.

La 96e cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars, après une année marquée par la grève historique des acteurs et scénaristes d'Hollywood.

/ATS