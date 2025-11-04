Oerlikon voit ses entrées de commandes progresser au 3e trimestre

Oerlikon a redressé la barre au troisième partiel. Le groupe industriel a vu ses entrées de ...
Oerlikon voit ses entrées de commandes progresser au 3e trimestre

Oerlikon voit ses entrées de commandes progresser au 3e trimestre

Photo: KEYSTONE/STEFFEN SCHNMIDT

Oerlikon a redressé la barre au troisième partiel. Le groupe industriel a vu ses entrées de commandes progresser de 5,2% au troisième trimestre à 396 millions de francs. A base comparable, la hausse atteint 11,1%, précise l'entreprise dans un communiqué mardi.

Le chiffre d'affaires est en repli de 2,5% à 380 millions, à base comparable il enregistre toutefois une progression de 2,9%. La demande a été portée par le secteur de l'aéronautique et de la construction d'outils. A l'inverse, une certaine faiblesse est perceptible dans l'industrie automobile et le luxe notamment.

L'entreprise a fait preuve de résilience, malgré des défis dans les principaux marchés. Les incertitudes géopolitiques ainsi qu'une activité industrielle retenue, en particulier dans la zone euro ont pesé.

Les chiffres dépassent les prévisions des deux analystes consultés par AWP.

Perspectives confirmées

La cession de Barmag à Rieter est en cours. La finalisation de la transaction est prévue au dernier partiel 2025, sous réserve de l'accord des autorités compétentes. Au troisième partiel, les entrées de commandes ont progressé de 21% sur un an à taux de change constants (tcc) à 186 millions dans cette division, mais les ventes sont toutefois en repli en raison de la saisonnalité de l'activité (-17% tcc à 150 millions).

L'entreprise a placé avec succès un emprunt de 350 millions en deux tranches. Elle a confirmé également ses perspectives, sous réserve que la situation au niveau des droits de douane reste stable.

Le comité de direction a intégré deux nouveaux membres, Marco Freidl et Andreas Weiss. Le premier prendra les fonctions de directeur financier (CFO) dès novembre et le deuxième officiera en tant que directeur juridique et secrétaire général, poste qu'il occupe déjà. Georg Stausberg, directeur général (CEO) de Barmag quittera le comité pour rejoindre Rieter.

/ATS
 

Actualités suivantes

Aramco voit son bénéfice net s'éroder au troisième trimestre

Aramco voit son bénéfice net s'éroder au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 04.11.2025 - 08:17

Geberit ralentit sur neuf mois, confirme ses perspectives

Geberit ralentit sur neuf mois, confirme ses perspectives

Économie    Actualisé le 04.11.2025 - 08:13

Starbucks cède le contrôle de sa filiale chinoise

Starbucks cède le contrôle de sa filiale chinoise

Économie    Actualisé le 04.11.2025 - 08:03

Le puissant typhon Kalmaegi a touché terre aux Philippines

Le puissant typhon Kalmaegi a touché terre aux Philippines

Économie    Actualisé le 04.11.2025 - 05:17

Articles les plus lus

France: le budget de l'Etat en pause

France: le budget de l'Etat en pause

Économie    Actualisé le 04.11.2025 - 01:25

Le puissant typhon Kalmaegi a touché terre aux Philippines

Le puissant typhon Kalmaegi a touché terre aux Philippines

Économie    Actualisé le 04.11.2025 - 05:17

Starbucks cède le contrôle de sa filiale chinoise

Starbucks cède le contrôle de sa filiale chinoise

Économie    Actualisé le 04.11.2025 - 08:03

Oerlikon voit ses entrées de commandes progresser au 3e trimestre

Oerlikon voit ses entrées de commandes progresser au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 04.11.2025 - 08:07

Premier procès civil contre Boeing lié au crash d'un 737 MAX 8

Premier procès civil contre Boeing lié au crash d'un 737 MAX 8

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 22:33

France: le budget de l'Etat en pause

France: le budget de l'Etat en pause

Économie    Actualisé le 04.11.2025 - 01:25

Le puissant typhon Kalmaegi a touché terre aux Philippines

Le puissant typhon Kalmaegi a touché terre aux Philippines

Économie    Actualisé le 04.11.2025 - 05:17

Starbucks cède le contrôle de sa filiale chinoise

Starbucks cède le contrôle de sa filiale chinoise

Économie    Actualisé le 04.11.2025 - 08:03

SIX a vu passer près de 100 milliards de francs en octobre

SIX a vu passer près de 100 milliards de francs en octobre

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 13:39

Aide alimentaire réduite pour des dizaines de millions d'Américains

Aide alimentaire réduite pour des dizaines de millions d'Américains

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 19:43

Premier procès civil contre Boeing lié au crash d'un 737 MAX 8

Premier procès civil contre Boeing lié au crash d'un 737 MAX 8

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 22:33

France: le budget de l'Etat en pause

France: le budget de l'Etat en pause

Économie    Actualisé le 04.11.2025 - 01:25