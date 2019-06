Oerlikon: partenariat avec MT Aerospace

Le groupe industriel Oerlikon a lancé un partenariat avec l'allemand MT Aerospace. La collaboration vise à renforcer les activités des deux partenaires dans l'impression 3D destinée à l'aéronautique et la défense.

La société basée à Augsburg est spécialisée dans l'usinage de pièces métalliques légères. Elle va joindre ses compétences au savoir-faire d'Oerlikon dans les matériaux innovants, l'impression 3D et le traitement de surface, ont expliqué lundi les deux entreprises dans un communiqué commun.

Le groupe de Suisse centrale, via sa filiale Oerlikon AM, et MT Aerospace espèrent faire bénéficier leurs clients des synergies dans leurs domaines de compétences respectifs. Les détails financiers de ce partenariat n'ont pas été dévoilés.

/ATS