Obstacles dans le développement des seize projets hydroélectriques

Le développement des seize projets hydroélectriques d'intérêt national supérieur, approuvé ...
Le développement des seize projets hydroélectriques d'intérêt national supérieur, approuvé par le peuple dans la loi sur l'électricité, se heurte à des obstacles. Ces centrales ne pourront pas fournir la production envisagée dans les délais prévus.

Les projets doivent renforcer l'approvisionnement en électricité en hiver d'ici 2040 et permettre d'atteindre une production saisonnière de 2 térawattheures (TWh) supplémentaires. Toutefois, seulement 1,1 TWh environ pourra être réalisé d'ici à 2040 et 1,5 TWh à la fin de la réalisation des centrales.

La liste des projets doit être adaptée à la suite d'un sondage mené au deuxième trimestre 2025, a indiqué mercredi le Conseil fédéral dans un communiqué. Certains seront redimensionnés, tandis que d'autres ne seront pas poursuivis, ou pas dans l'immédiat. D’autres projets sont encore en phase d’étude préliminaire, de planification, de préparation ou d'attente d'une concession.

Le Département fédéral de l'énergie (DETEC) doit présenter les options possibles d'ici la fin de l'année.

/ATS
 

